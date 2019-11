VJOC De Kim kan vier jaar verder werken aan Kliek Artistiek Leen Belpaeme

30 november 2019

12u19 0 Oostende Vrijzinnig jongerenontmoetingscentrum De Kim in Oostende zet de komende 4 jaar haar projectwerking artistieke expressie en sociale cohesie verder met subsidies van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft 20 miljoen euro voorzien om 63 Vlaamse jeugdhuizen en jeugdwerk de komende 4 jaar structureel te ondersteunen. Vrijzinnig jongeren ontmoetingscentrum in Oostende De Kim is daar één van. Zij mogen hun artistieke projectwerking ‘Kliek Artistiek’ verder zetten. “We vertrekken vanuit geluid en beeld en brengen actief nieuwe disciplines in huis die aansluiting vinden met onze doelgroep.” zegt Diederick Nuyttens, huidig projectwerker artistieke expressie. “Door een veilige ontmoetingsplek te installeren, kunnen we de dialoog tussen verschillende actoren op een plek bevorderen. Met de kunsten als bindmiddel raken verschillende partijen met elkaar in contact die aanvankelijk weinig met elkaar gemeen hebben.” zegt Nuyttens nog. De Kim krijgt voor het eerst middelen voor de volle vier jaar.