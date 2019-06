VIVES opent nieuwe campus officieel en stelt nieuwe opleiding hernieuwbare energiesystemen voor Leen Belpaeme

25 juni 2019

18u58 0 Oostende Hogeschool VIVES heeft haar campus Oostende Station officieel geopend in het vroegere sorteercentrum van bpost in de Lijndraaierstraat. Daar heeft de bacheloropleiding bouw intussen een onderkomen gekregen. In september 2019 wordt er ook de graduaatsopleiding hernieuwbare energiesystemen aangeboden.

De toenmalige KHBO, intussen Hogeschool VIVES, startte in september 2012 met een nieuwe opleiding tot professionele bachelor in de bouw aan de campus Oostende, toen nog op de Zeedijk. Daarmee kwam de hogeschool tegemoet aan een grote vraag vanuit de sector naar hoger opgeleide werkkrachten. Er is immers een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Aalst was tot dan toe de dichtstbijzijnde plaats waar je de opleiding kon volgen. De opleiding telt momenteel een 130-tal studenten. Nu krijgt ook de graduaatsopleiding hernieuwbare energiesystemen er een onderkomen. De nieuwe campus aan het station telt twee bouwlagen. De hoofdingang en het onthaal bevinden zich aan de kant van de Lijndraaierstraat, de studenteningang aan de kant van het station. Op het gelijkvloers bevinden zich verder 4 aula’s/leslokalen met 140, 105 en 2x 60 plaatsen. Verder zijn er labo’s bouwfysica, bouwmaterialen en grondmechanica, alsook een buitenlabo beton en een opslagruimte voor bouwmaterialen. Naast het gebouw is er ook een nieuw studentenhome in aanbouw met een 50-tal kamers. Dat zal klaar zijn tegen september 2020.