Vissers mogen volgend jaar 40 procent meer tong vangen: “Populatie doet het goed, dankzij inspanningen van sector” Leen Belpaeme

18 december 2019

16u26 24 Oostende Volgend jaar mogen onze Vlaamse vissers meer tong vissen. Het totale quotum voor tong, nu al goed voor de helft van de omzet in de sector, stijgt met ongeveer 40 procent. Dat is beslist op de Europese Raad voor Landbouw en Visserij. De rederscentrale reageert tevreden. “Onze inspanningen rond het verduurzamen van de Vlaamse visserij lonen”, zegt voorzitter Geert De Groote.

Elk jaar in december wordt er op Europees niveau beslist hoeveel vis de verschillende lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Zo zorgt Europa ervoor dat een bepaalde soort niet overbevist wordt en dat de visserijsector winstgevend blijft. Wanneer er bijvoorbeeld te veel kabeljauw wordt opgevist, dan dreigt de prijs te kelderen als niet alle kabeljauw verkocht raakt. Verder kan de populatie zich moeilijker herstellen bij overbevissing, met als gevolg een tekort in de toekomst.

Doelsoorten

De Rederscentrale toont zich tevreden over de visserijquota. “De uitkomsten voor de doelsoorten van de Vlaamse visserij zijn heel positief. Het totale quotum voor tong, dat tot 50 procent van de omzet van de sector uitmaakt, stijgt met ongeveer 40 procent. Voor pladijs, de soort die het meest door de Belgische vaartuigen gevangen wordt en op de tweede plaats komt qua omzet, blijft het quotum op hetzelfde niveau”, legt de Rederscentrale uit. De kabeljauw baart de centrale wel zorgen. De vangstmogelijkheden (d.w.z.: het totale aantal toegestane vangsten, red.) in de Noordzee voor kabeljauw dalen met 50 procent. Rampzalig is dit niet, want voor de Belgische vloot is dit een kleine bijvangst en blijven de gevolgen dan ook beperkt. Van vissoorten waarvan de populaties het goed doen, worden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Op soorten die het moeilijk hebben mag minder gevist worden, zodat ze de tijd krijgen om zich te herstellen.

20.000 ton/jaar

Vlaams minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits voerde de voorbije 2 dagen en nachten intensief mee de onderhandelingen voor de Belgische vissers. Ook zij is blij met het akkoord. “De visserijsector in Vlaanderen is niet groot, maar wel ondernemend. Onze vloot is vandaag goed voor een aanvoer van meer dan 20.000 ton per jaar, goed voor een waarde van meer dan 80 miljoen euro. Voor de belangrijkste Vlaamse vissoorten zoals tong, pladijs en rog bekwamen we goede vangstrechten dankzij het gericht Vlaams beheer en de jarenlange inspanningen van onze vissers om de populaties in stand te houden”, zegt Crevits.

Dat de quota van de doelsoorten het goed doen, of er zelfs op vooruit gaan, is ook voor de Rederscentrale het bewijs dat de vissers in ons land zich aan de regels houden. “De leden van de Rederscentrale zijn tevreden dat hun inspanningen rond het verduurzamen van de Vlaamse visserij resultaten opleveren en dat onze visserijmogelijkheden erop vooruitgaan”, zegt voorzitter Geert De Groote.

Vraag en aanbod

In de restaurantsector verwachten ze geen grote schommelingen in prijs. “Gedurende het jaar is de prijs een kwestie van vraag en aanbod. Als de quota voor bepaalde vissoorten bereikt zijn, en er dus geen meer gevangen mogen worden, dan stijgen de prijzen. Op zich is dat dus goed nieuws. Wij zijn ook blij dat de quota hoger liggen voor tong”, zegt Luc Deklerck van Bistro Mathilda.