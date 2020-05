Visserijsector slaakt noodkreet: “Prijzen waren nog nooit zo laag, water staat ons aan de lippen” Leen Belpaeme

04 mei 2020

14u00 36 Oostende De visprijzen zijn historisch laag, waardoor het water veel reders aan de lippen komt te staan. De vissers krijgen gemiddeld 40 à 50 procent minder voor hun vis dan voor de coronacrisis. Dat komt omdat de vraag naar vis sterk is gedaald, maar de vissers blijven wel vis aanvoeren. De reders zullen daarbij kunnen rekenen op Europese steun. Dat zegt Vlaams minister Hilde Crevits tijdens een bezoek aan de Rederscentrale in Oostende.

De visserijsector slaakte vorige week een noodkreet. De vis die de boten mee aan land brengen levert voor de vissers gemiddeld de helft minder op dan voor de coronacrisis. Het probleem is dat de vraag grotendeels is weggevallen. “Dat komt onder meer door de sluiting van de restaurants, maar ook de export naar Zuid-Europa is voor een groot stuk weggevallen. We zitten daardoor met een overaanbod”, klink het bij de Rederscentrale. Door de verminderde vraag wordt er veel minder geboden op de vis in de Visveiling en zijn de prijzen sterk gezakt. De prijsdalingen verschillen per vissoort maar gemiddeld schat de Rederscentrale dat reders 40 tot 50 procent minder krijgen voor hun vis. Die sterke omzetdaling begint problematisch te worden voor de sector. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) zakte maandagmorgen naar de Rederscentrale af in Oostende om de sector en mogelijke steunmaatregelen te bespreken.

We hebben overlegd om stillegmaatregelen te nemen. Europa heeft al laten weten dat het mogelijk is om in deze tijden stillegpremies te geven, maar dan moeten de reders onderling afspreken welke boot wanneer gaat uitvaren. Dat is nog nooit eerder gebeurd

“We hebben overlegd om stillegmaatregelen te nemen. Europa heeft al laten weten dat het mogelijk is om in deze tijden stillegpremies te geven, maar dan moeten de reders onderling afspreken welke boot wanneer gaat uitvaren. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Nu zijn ze bereid om erover na te denken om zo het Europese steunmechanisme te laten werken. Het is belangrijk dat als je zo’n drastische maatregel neemt dat ook andere Europese landen hieraan meewerken”, zegt minister Crevits. Hoeveel de premies precies bedragen is nog niet duidelijk, maar het zou om enkele duizenden euro’s per schip dat stilligt gaan. Bedoeling is om de prijs terug te herstellen, maar het is niet zeker of dat op korte termijn ook het geval zal zijn.

Vorige week is 200 kilo rog gewoon niet verkocht geraakt. We konden de reis niet goedmaken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we zo’n lage prijzen krijgen voor bijvoorbeeld tong. We kunnen dit niet lang meer volhouden Marina Nollet van O.154 Wilmar

De Rederscentrale wil tegen eind deze week een plan klaar hebben. “Het zal niet zo gemakkelijk zijn om dit uit te werken, maar elke rederij maakt een visplan op, op basis van de quota. We zullen nu vragen om die aan te passen. De reders willen alvast meewerken. “Er moet iets gebeuren. Iedereen begon zich al af te vragen of ze nog moeten uitvaren. Deze situatie kan niet blijven duren. We beginnen met verlies te draaien. De visserij deed het de voorbije drie jaar goed, maar we krijgen nu weer zware klappen”, zegt Dany vlietinck van de Z.483 rederij Nathalie. Ook Marina Nollet van O.154 Wilmar bevestigt dat er dringend steun nodig is. “Vorige week is 200 kilo rog gewoon niet verkocht geraakt. We konden de reis niet goedmaken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we zo’n lage prijzen krijgen voor bijvoorbeeld tong. We kunnen dit niet lang meer volhouden. Ik ben blij dat de minister hier geweest is.”