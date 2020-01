Visserijsector mag grotere vaartuigen in gebruik nemen Timmy Van Assche

17 januari 2020

14u53 0 Oostende De nieuwe vaartuigen van de Vlaamse vissersvloot mogen in de toekomst een groter volume hebben. Dat besliste de Vlaamse regering. “Het groter volume wordt toegestaan in het kader van veiligheid, arbeidsomstandigheden en vistechnieken als er een vaartuig wordt vervangen”, zegt bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V)

Momenteel bestaat de Vlaamse vissersvloot uit 65 actieve vaartuigen. Een aantal nieuwe vaartuigen zijn op komst en Europa bepaalt wat het volume voor de hele vloot mag zijn. Omdat er voor Vlaanderen nog marge is, vraagt de visserijsector om een verhoging van het volume bij de vervanging van vaartuigen. De verhoging is nodig in het kader van veiligheid, gebruik van verschillende vistechnieken, opslag- en leefruimte en bemanningscomfort en -hygiëne. Ook de verplichting om bijvangsten aan land te brengen en het feit dat de kajuiten zich niet meer onder de waterlijn mogen bevinden, spelen een rol. Er zijn ook vissers die vrijwillig afval meebrengen aan land.

De Vlaamse regering gaat ermee akkoord dat nieuwe vissersvaartuigen een groter volume van maximum 20 procent mogen hebben. Het gaat zowel over grote als kleine vaartuigen. “Onze vissersvloot is niet zo groot, maar toont veel veerkracht”, meent minister van landbouw en visserij Crevits. “Om te voldoen aan veilige arbeidsomstandigheden en om in te spelen op vistechnieken, mogen schepen in de toekomst bij vervanging van vaartuigen een groter volume hebben. De visserijsector is zelf ook vragende partij omdat ze streven naar een leefbare, winstgevende sector die zorgt voor een veilige en sociale tewerkstelling met een zo weinig mogelijke impact op milieu en klimaat.”