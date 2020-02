Visser samen met twee kompanen in cel voor diefstallen in vismijn: zitten verdachten achter plaag van voorbije maanden? Siebe De Voogt

25 februari 2020

11u24 4 Oostende Een visser zit samen met twee kompanen in de cel op verdenking van een tweetal diefstallen in de Oostendse vismijn. Het gerecht onderzoekt of ze in aanmerking komen voor nog meer feiten. De voorbije maanden werd de vismijn immers geplaagd door een diefstallenplaag in schepen en loodsen.

De scheepvaartpolitie noteerde sinds september vorig jaar een hele reeks inbraken en diefstallen in loodsen en schepen in de vismijn van Oostende. Eerder deze maand maakten dieven taksvrije sigaretten en blikjes cola buit op een boot die aangemeerd lag aan de Hendrik Baelskaai. In het najaar werd ook al werkmateriaal gestolen bij een plaatselijke reder. Op basis van camerabeelden slaagde de scheepvaartpolitie er recent in om drie mogelijke verdachten te arresteren. Onder hen één visser die de buurt op z’n duimpje kende. De verdachten werden vorige week opgepakt en zitten sindsdien in de cel. Hun aanhouding werd intussen met een maand verlengd door de Brugse raadkamer. Voorlopig wordt het drietal concreet in verband gebracht met een tweetal feiten. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken of ze nog voor meer diefstallen en inbraken in aanmerking komen en dus ook achter de plaag in de vismijn zaten.