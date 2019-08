Vissen op en baden in Spiegelmeer opnieuw toegestaan Timmy Van Assche

29 augustus 2019

17u54 3 Oostende Het verbod om te vissen op en te baden in het Spiegelmeer - ook bekend als de Kleine Lac - in het Maria-Hendrikapark, dat van kracht ging op 4 juli, wordt opgeheven. Dat maakt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) bekend.

“Labotesten hebben uitgewezen dat alle risico’s geweken zijn”, zegt Anseeuw. “Nu is het gehalte van microcystine, de giftige stof die blauwalgen afgeven, minder dan een honderdste van de toegelaten hoeveelheid. Perfect veilig dus om vissen en baden opnieuw toe te laten.” Onder baden wordt ook het varen met een plezier- of modelbootje verstaan. Ook in de Koninginnevijver van hetzelfde Maria-Hendrikapark werden onlangs blauwalgen vastgesteld. “Het verbod op baden, vissen en varen dat er op 22 augustus werd ingesteld, blijft daar wél van kracht. We volgen de situatie nauwgezet op. Ook hier zullen we op basis van testresultaten beslissen of het verbod kan worden opgeheven of moet worden verlengd”, besluit de schepen. De bordjes die bij het Spiegelmeer staan, worden verplaatst naar de Koninginnevijver.