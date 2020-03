Vishandel raakt voorraad vis voor de horeca alsnog kwijt na oproep via sociale media Leen Belpaeme

14 maart 2020

16u52 56 Oostende Toen de regering donderdagavond aankondigde dat alle horecazaken moesten sluiten liep het antwoordapparaat van Vishandel Neptunus vol met berichten van klanten die hun bestelling wilden annuleren. De vishandel zat weliswaar al met een overvolle koelkast en lanceerde daarom een oproep via sociale media. Uiteindelijk werden zo’n 100 bestellingen gedaan en is de voorraad er volledig door.

“We moesten een creatieve oplossingen bedenken om onze vis toch nog verkocht te krijgen. We konden deur aan deur gaan maar de mensen zijn niet meer zo snel geneigd om op die manier iets te kopen”, zegt Sophie De Vadder. “We hebben dan maar beslist om een oproep op sociale media te plaatsen dat we de vis aan een voordelige prijs verkopen. Uiteindelijk kwamen er een 100-tal bestellingen binnen en is de voorraad volledig weg.” Voor komende week zal de Vishandel weliswaar niets meer moeten bestellen voor hun horecaklanten. “Zo’n 10 procent, als het al zoveel is, van de horecazaken heeft nog een bestelling geplaatst. Daarnaast hebben we weliswaar ook vishandels en marktkramers uit het binnenland waar we nog altijd kunnen leveren”, vult Bart Van Molle aan. Toch zullen de maatregelen ook hier aankomen. “Er is geen rekening gehouden met de toeleveranciers. Er zijn steunmaatregelen voor de horeca, maar ook de brouwerijen, vleeshandelaars, visverkopers en vele anderen worden getroffen door de maatregel. Voor hen wordt er weliswaar niets gedaan”, zegt Sophie De Vadder nog.

Ondertussen is het afwachten wat er zal gebeuren met de aanvoer van de vis. “De prijzen zijn sterk gedaald op de visveiling omdat de vraag veel verminderd is. Dat wil zeggen dat vissers veel minder geld krijgen voor het geleverde werk. Ik vraag me dan ook af of ze zullen blijven uitvaren”, klinkt het nog.

Particulieren kunnen ondertussen blijven bestellen en vis komen afhalen bij Vishandel Neptunus in de Haringstraat op de Oosteroever.