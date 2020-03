Vishandel ‘Het Vispaleis’ maakt visueel duidelijk dat klanten afstand moeten houden tijdens het winkelen Timmy Van Assche

16 maart 2020

14u37 9 Oostende Om de veiligheid van zowel klanten als personeel te waarborgen, nemen zelfstandige handelszaken maatregelen in deze coronatijden. Neem nu vishandel ‘Het Vispaleis’ in de Alfons Pieterslaan. Daar werd met tape op de vloer aangetoond dat klanten afstand moeten houden.

Bij Het Vispaleis nemen ze hun verantwoordelijkheid. De bekende vishandel kondigde aan dat maximum vijf klanten tegelijk de zaak mogen betreden en maakt dat nu ook visueel duidelijk. “Op de grond hebben we tape aangebracht om die maatregel visueel kracht bij te zetten”, zegt Gianni Cornette van de vishandel. “In onze zaak staan klanten anders te dicht op elkaar en we moeten de aanbevelingen goed opvolgen. De veiligheid van de klanten en onze medewerkers staat voorop. Er moet maar één iemand besmet zijn en we zijn genoodzaakt om de zaak te sluiten. Ik hoop dan ook dat grote supermarkten ook deze maatregelen opvolgen en hun verantwoordelijkheid opnemen. Verder roepen we de mensen ook op om zoveel mogelijk digitaal te betalen. In onze winkel staat ook ontsmettende handgel gratis klaar om de handen te reinigen na een betalen via een betaalterminal.”