Vijftien jongeren gearresteerd na vechtpartij in Leopold II-laan Bart Boterman

03 juli 2019

16u45 0 Oostende In de Leopold II-laan in Oostende is het dinsdagavond tot een confrontatie gekomen tussen vier personen die illegaal in het land verblijven en een vijftiental Oostendse jongeren. Dat meldt de politie van Oostende, die rond 20.45 uur werd opgebeld door getuigen over een grote vechtpartij met een twintigtal personen.

“Bij aankomst van de patrouilles sloegen de betrokkenen op de vlucht. Toch zijn nog een vijftiental personen opgepakt. Het gaat om mensen van tussen de 16 en 24 jaar”, zegt commissaris Franky Deckmyn van de lokale politie Oostende. Vier van de arrestanten bleken illegaal in het land verblijven. “Het was tot een vechtpartij gekomen tussen hen en een vijftiental jongeren, uit Oostende. De arrestanten werden allen overgebracht naar het politiekantoor en kregen een proces-verbaal voor wederzijdse slagen en verwondingen. De vier mensen zonder papieren werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken”, aldus de commissaris. Een uit de hand gelopen discussie over een meisje zou de aanleiding van de vechtpartij zijn geweest.