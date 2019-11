Vijf supporters betrapt met drugs op zak tijdens KV Oostende-Moeskroen Siebe De Voogt

11 november 2019

13u22 0 Oostende De Oostendse politie heeft zaterdagavond drugscontroles gehouden tijdens de voetbalwedstrijd tussen KV Oostende en Moeskroen. Vijf supporters bleken verdovende middelen op zak te hebben.

In totaal werden tijdens de antidrugsactie 80 voetbalfans aan een controle onderworpen met de drugshond. “Bij 29 supporters gaf de hond een positieve aanduiding, maar bij deze personen werden tijdens de fouille geen drugs aangetroffen”, verduidelijkt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. “Allen verklaarden ze wel in aanraking te zijn gekomen met drugs of net gebruikt te hebben.” 4 fans hadden wel verdovende middelen op zak en moesten een onmiddellijke minnelijke schikking betalen. Tegen 1 supporter werd dan weer een regulier proces-verbaal opgesteld voor drugsverkoop en -bezit.