Vijf ongevallen met deelsteps op 133.000 ritten en vier maanden Leen Belpaeme

26 augustus 2019

21u01 0 Oostende De deelsteps waren maandagavond goed voor een uitvoerige discussie op de gemeenteraad. Reddy De Mey (Vlaams Belang) en Mohsin Abbas (Sp.a/stadsmakers) stelden vragen over het gebruik van de elektrische steps en de recente prijsverhoging.

Volgens Reddy De Mey zijn heel wat inwoners tegen de deelsteps en zouden ze gevaarlijk zijn voor voetgangers. Mohsin Abbas was genuanceerder en wel een voorstander van de steps zelfs, maar hij vroeg extra maatregelen om de problemen die er zijn op te lossen. Volgens Björn Anseeuw (N-VA) zijn er op vier maanden en 133.000 ritten slechts vijf pv’s opgesteld na een ongeval waarbij een step betrokken was. “Je kan dus echt niet zeggen dat er om de haverklap iemand van zijn sokken wordt gereden.” De uitbater Circ moet zelf ook een klachtenregister bijhouden. “Zij krijgen gemiddeld zes klachten per dag binnen. Het gaat hoofdzakelijk over klachten rond technische mankementen, zoals een step die stilvalt of niet wil opstarten. De uitbater doet nooit moeilijk over en stort het geld altijd terug als er een probleem is geweest”, zo zei de schepen tijdens de gemeenteraad. Bij de stad zijn er verder geen concrete klachten binnengekomen. “Sommige mensen laten wel weten dat ze tegen de steps zijn, maar ze hebben daar geen concrete reden voor.”

Uit de cijfers blijkt overigens dat 70 procent van de gebruikers vaste klanten zijn. “We zien ook dat 33 procent van de ritten gereden wordt tussen 6 en 10 uur ’s morgens en het omgekeerd gebeurt ’s avonds na de werkuren. Daaruit kunnen we opmaken dat er heel wat functioneel gebruik is.” Over de prijsstijging kan de stad weinig zeggen. Volgens het reglement is het de uitbater die de prijzen mag vastleggen. “Het is niet aan ons om die prijs te gaan vastleggen. Elke Oostendenaar is vrij om die step al dan niet te gebruiken. Wij gaan ook niet de prijzen bepalen van de fiets of go-cartverhuurders.” Circ liet eerder in deze krant al weten dat de prijsstijging voor gans België is en te maken heeft met de hoge loonkost. Het bedrijf werkt met eigen werknemers. De kosten voor dat personeel liggen hoger dan de andere landen waar Circ actief is.