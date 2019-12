Vijf jaar cel gevraagd voor man die deze zomer in station begon te schieten: “Het liep er vol met ouders en kinderen die van het strand kwamen” Siebe De Voogt

19 december 2019

14u54 8 Oostende Een 20-jarige man uit Bredene riskeert een effectieve celstraf van 5 jaar, nadat hij deze zomer in een vol station van Oostende begon te schieten op een andere man. Volgens het parket kon de schietpartij veel erger zijn afgelopen. “Het liep er vol met ouders en kinderen die van het strand kwamen”, stelde de procureur. De verdediging betwist dat Rayan V. het slachtoffer wilde doden.

De feiten speelden zich op woensdag 24 juli rond 18.30 uur af in het station van Oostende. Het was een mooie zomerdag geweest en veel mensen wilden na een dagje strand de trein terug naar huis nemen. Buiten aan de fietsenstalling kreeg Rayan V. (20) uit Bredene het een eerste keer aan de stok met het slachtoffer. De man beschuldigde de Bredenaar ervan kort voordien z’n voordeur te hebben beschadigd. “Het slachtoffer wilde de rugzak van de beklaagde afnemen als onderpand”, vertelde de procureur. “De discussie verplaatste zich naar de loketten, waar een vechtpartij ontstond.”

Verschillende schoten

De beklaagde haalde plots een kleine Browning-vuurwapen boven en schoot volgens het parket twee maal in de richting van het slachtoffer. “En dat terwijl er mensen met kinderen rondliepen die net van het strand kwamen. Je kan je voorstellen wat voor een paniek er ontstond. Op de camerabeelden zie je één meisje zelfs naar haar been grijpen. Ze werd gelukkig niet geraakt door een kogel, maar mogelijk voelde ze wel één van de hulzen.” Het slachtoffer probeerde aan V. te ontsnappen, maar die loste even verderop nog een schot. Uiteindelijk nam de Bredenaar de vlucht. Om aan de politie te ontkomen sprong hij in de vaargeul, maar agenten konden hem korte tijd nadien toch in de boeien slaan.

Kritiek op politie

Het parket bracht V. donderdagmorgen voor de rechter onder de kwalificatie van poging tot doodslag. “Het wapen was geladen met drie kogels en werd uit vrije wil bovengehaald. De beklaagde richtte het met gestrekte arm op het slachtoffer. Hij mag van geluk spreken dat de kogels niet afketsten en andere slachtoffers maakten. Ik vorder een effectieve celstraf van 5 jaar.” Vreemd genoeg had de procureur zelf ook haar bedenkingen bij het gevoerde onderzoek van de Oostendse politie. “Dat werd slecht gevoerd”, haalde ze aan. “Het slachtoffer was zelf een nagel aan de doodskist van de lokale politie en stond gekend voor een hele reeks interventies. Volgens mij was de politie in dit dossier wat vooringenomen.”

Ook Rayan V. staat bij het gerecht al gekend voor drugsfeiten en werd bovendien zelf al eens slachtoffer van een schietincident. Hij vraagt de vrijspraak voor de poging tot doodslag. Voor de bedreigingen drong zijn advocaat Yen Buytaert aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt was op de dool en is te ver gegaan in het verdedigen van zichzelf”, pleitte hij. “Op het moment van de schoten stond hij heel dicht bij het slachtoffer. Hij moest bijna moeite doen om hem te missen en richtte wel degelijk naar de grond.” Uitspraak op 16 januari.