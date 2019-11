Vijf illegalen uit oude gebouwen Vives gehaald Mathias Mariën

02 november 2019

17u05 0 Oostende De politie van Oostende heeft vrijdagavond vijf illegalen uit een leegstaand pand gehaald.

Een patrouille deed een controle in de oude Vives gebouwen langs de Zeedijk en trof er de illegalen aan. Ze werden ondergebracht in de cellen in afwachting van de beslissing van dienst vreemdelingenzaken.