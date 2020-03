Vijf arrestaties door amok na verplichte sluiting van cafés in Oostendse uitgaansbuurt Bart Boterman

14 maart 2020

12u30 44 Oostende In de Oostendse uitgaansbuurt zijn vrijdagavond vijf heethoofden bestuurlijk aangehouden toen ze de politie begonnen provoceren. Om middernacht dienden de cafés namelijk te sluiten als federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De politie ging die maatregel gaan handhaven, maar stootte bij sommigen op verzet. “Een kleine minderheid kon hier niet mee om”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

“Ik had een voorgevoel dat de verplichte sluiting van horecazaken om middernacht niet evident zou zijn, zeker niet in een uitgaansbuurt zoals de Langestraat waar het nachtleven tot 5 uur ’s morgens doorgaat. Daarom ben ik persoonlijk poolshoogte gaan nemen. De horecazaken waren op tijd gesloten, maar het volk bleef hangen in de Langestraat. Dat is niet verboden, maar sommigen waren echter serieus boven hun theewater”, getuigt Tommelein. Ze begonnen kabaal en amok te maken en de politie te provoceren, die enkel ter plaatse was om te controleren of de sluitingen werden gerespecteerd.

“De oproer heeft geresulteerd in vijf bestuurlijk aanhoudingen. Op zo’n moment moet de politie ergens een lijn trekken om de openbare orde te handhaven”, aldus de burgemeester. Na een uurtje keerde de rust terug in de Langestraat. “Ik begrijp dat een verplichte sluiting niet leuk is, niet voor de horeca-uitbaters noch voor de klanten. Maar uitzonderlijke maatregelen zijn nodig in uitzonderlijke tijden”, besluit Tommelein.