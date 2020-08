Viertal pleegde 21 diefstallen, 24 inbraken en vijf pogingen in en rond Oostendse haven: “Ze spraken af om te stelen zoals wij iets zouden gaan drinken” Bart Boterman

03 augustus 2020

21u52 0 Oostende Drie mannen en een vrouw verschenen maandag voor de Brugse strafrechter voor hun aandeel in liefst 21 diefstallen, 24 inbraken en vijf inbraakpogingen. Die pleegden ze hoofdzakelijk in en rond het Oostendse havengebied. Ook in Oudenburg sloegen ze toe. Het openbaar ministerie eiste effectieve celstraffen van twee tot vier jaar.

De politie kwam het viertal op het spoor nadat er op 12 februari veertien kartonnen met colablikken gestolen bleken uit een vissersschip. Het voertuig van de daders, geregistreerd met de ANPR-camera’s, bleek op naam te staan van de vader van Jordy D. (37) uit Snaaskerke. Bij een huiszoekingen vonden de speurders niet alleen veel cola, maar ook werkmateriaal dat in de oude vismijn gestolen was. De speurders kwamen verder uit bij een loods die werd gebruikt als opslagplaats voor de buit, eigendom van Oostendenaar Dwight V. (30). Daar werden nog meer gestolen spullen aangetroffen. Ook bij Christophe D. (32) en Delfien V. (30) in Oostende ontdekten de speurders onder andere een gestolen boormachine en een slijpschijf.

“Zoals wij iets gaan drinken”

Volgens het openbaar ministerie opereerde de bende in wisselende samenstellingen , meestal in en rond de haven van Oostende. “Ze spraken af om ‘s nachts te gaan stelen, zoals wij met vrienden zouden afspreken om iets te eten of te drinken”, aldus procureur Fien Maddens op het proces. De beklaagden hielden zich ook bezig met het kraken van automaten, bijvoorbeeld de jetonautomaat van een carwash op het bedrijvenpark Steengoed in Oudenburg. De procureur benadrukte dat de drie mannen in 1 maart 2019 al samen veroordeeld werden voor diefstallen.

Tot 4 jaar geëist

Christophe D. betwist zijn rol bij 39 feiten niet en riskeert vier jaar cel. Zijn advocaat pleitte echter dat zijn cliënt meer gebaat zou zijn bij een werkstraf. Ook strenge voorwaarden, zoals een avondklok, werden door de verdediging geopperd. Jordy D. en Dwight V. hangt 37 maanden cel boven het hoofd. Hun advocaten vroegen eveneens om een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Tenslotte werd voor Delfien V. twee jaar cel gevorderd, maar in haar geval kon het openbaar ministerie zich wel vinden in een straf met probatie-uitstel. Zij nam vooral goederen in ontvangst. Vier gedupeerden stelden zich burgerlijke partij. Over het algemeen richtte het viertal meer schade aan dan dat ze buit verwierven bij de diefstallen en inbraken. De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus.