Viertal krijgt tot 3 jaar cel voor reeks inbraken en diefstallen in Oostendse haven Siebe De Voogt

14 augustus 2020

11u29 0 Oostende Drie mannen en een vrouw hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot drie jaar gekregen voor een reeks inbraken en diefstallen in de Oostendse haven. Het parket vervolgde de verdachten voor vijftig feiten. De rechtbank sprak hen vrijdagmorgen voor enkele vrij.

Op 12 februari werden in Oostende veertien palletten colablikken gestolen uit een vissersboot. Het voertuig van de daders bleek op naam te staan van de vader van Jordy D. (37) uit Snaaskerke. Bij huiszoekingen vonden de speurders niet alleen veel cola, maar ook werkmateriaal dat in de oude vismijn gestolen was. In de opslagplaats van Oostendenaar Dwight V. (30) werden nog meer gestolen spullen aangetroffen. Ook bij Christophe D. (32) en Delfien V. (30) in Oostende ontdekten de speurders onder andere een gestolen boormachine en een slijpschijf.

“De beklaagden spraken af om ’s nachts te gaan stelen, zoals wij met vrienden zouden afspreken om iets te eten of te drinken”, stelde procureur Fien Maddens op de zitting. Ze hielden zich ook bezig met het kraken van automaten, bijvoorbeeld de jetonautomaat van een carwash in Oudenburg. De procureur benadrukte dat de drie mannen in 1 maart 2019 al samen veroordeeld werden voor diefstallen.

Christophe D. werd vrijdagmorgen veroordeeld tot drie jaar cel. Jordy D. en Dwight V. kregen twee jaar gevangenisstraf. Delfien V. kreeg tot slot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden opgelegd. Aan de slachtoffers kende de rechtbank 25.000 euro aan schadevergoedingen toe.