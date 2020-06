Vier verdachten blijven in de cel voor hun betrokkenheid bij groot heroïne- en cocaïnenetwerk Siebe De Voogt

30 juni 2020

16u59 1 Oostende In het onderzoek naar een In het onderzoek naar een groot netwerk van heroïne- en cocaïnedealers heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van vier verdachten met een maand verlengd. Bij huiszoekingen werden de voorbije dagen liefst 22 verdachten opgepakt en 11 kilo heroïne in beslag genomen.

Het onderzoek ging al halfweg vorig jaar van start, toen de politie informatie kreeg over een rechtstreekse aanvoerlijn van heroïne en cocaïne tussen Maastricht en Oostende. Het verdere onderzoek wees uit dat vanuit Nederland geregeld een koerier werd ingezet om drugs naar de kust te brengen en de opbrengst ook weer terug mee te nemen. In totaal bleken acht koeriers voor de bende te werken, waaronder enkele minderjarigen. Zij bevoorraden meer dan 200 klanten in Oostende en omstreken.

Eind vorige week ging het gerecht in samenwerking met de Nederlandse politie over tot arrestaties. Over de grens werden de twee organisatoren en meest recente koerier in de boeien geslagen. Speurders namen ook 11 kilo heroïne en 61.300 euro in beslag. In Oostende en omstreken werden bij tien huiszoekingen de lokale dealers opgepakt. In totaal werden 19 verdachten gearresteerd, waarvan er 10 werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Vier van hen verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. De zes anderen komen vrijdag voor.