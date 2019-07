Vier puppy’s in beslag genomen nadat alerte burger ziet hoe bestelwagen hondjes aflevert in buurtwinkel Bart Boterman

12 juli 2019

18u23 24 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar illegale handel in puppy’s nadat een vrijdagmiddag een Roemeense bestelwagen werd onderschept in de Torhoutsesteenweg. In de laadruimte zaten vier puppy’s van American Staffords. De politie werd getipt door een alerte burger die verdachte handelingen had gezien in een buurtwinkel.

“De burger stelde vast dat er een Mercedes Sprinter met Roemeense nummerplaat puppy’s afleverde in een buurtwinkel in de Torhoutsesteenweg. Een patrouille kon het voertuig verderop onderscheppen ter hoogte van het tankstation Esso. Vier puppy’s zijn in beslag genomen. Er wordt onderzocht of het om georganiseerde handel gaat”, duidt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Of de buurtwinkel een hondje wilde kopen of net deel uitmaakt van een illegaal netwerk, moet blijken.

Het gaat om vier American staffords of minstens een kruising ermee. De puppy’s waren nog te jong om verkocht te worden. “Puppy’s mogen pas na 15 weken ingevoerd worden vanuit het buitenland en moeten voorzien zijn van een gezondheidscertificaat, waaruit blijkt dat ze een vaccin kregen tegen hondsdolheid. Is er geen vaccinatie, kan dat ernstige problemen voor de volksgezondheid opleveren", voegt Alain Peeters toe, eerste hoofdinspecteur van de sectie Dierenwelzijn van de lokale politie Oostende.