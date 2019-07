Vier plaatsen voorbehouden voor streetfood in Oostende Leen Belpaeme

08 juli 2019

14u59 0 Oostende Het stadsbestuur in Oostende heeft de stedelijke verordening gewijzigd zodat er meer streetfoodinitiatieven kunnen neerstrijken in de stad.

“Heel wat ondernemers gaan aan de slag met eigen concepten vanuit foodtrucks. Tegelijk kan dit voor heel wat buurten, straten en pleinen een meerwaarde en impuls bieden. In de huidige stedelijke regelgeving was het echter niet mogelijk om zo’n zaken te voorzien”, vertelt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. “Daarom is er nu een wijziging doorgevoerd aan de stedelijke verordening op de ambulante handel buiten de binnenstad. Concreet worden nu reeds een viertal plaatsen opgenomen waar ofwel in een rotatiesysteem via losse standplaats gedurende 15 dagen per jaar kan gewerkt worden ofwel onder strikte voorwaarden een voorstel kan ingediend worden inzake het bekomen van een vaste standplaats.”

Al veel interesse

De vier plaatsen die aangeduid werden zijn het Mcleodplein, Petit-Paris aan de kant van de Torhoutsesteenweg, aan de Japanse Tuin en in de 17 oktoberstraat. Deze laatste plaats is al ingevuld. Er werd ook voor de andere locaties al interesse getoond. Buiten de binnenstad kan ook zelf een voorstel van locatie worden ingediend maar enkel tegen bepaalde voorwaarden. De nadruk wordt gelegd op leuke zaken en hun eigen producten die mogelijks niet eerder in het straatbeeld zijn te zien, de klemtoon wordt gelegd op korte keten, ambachten of zaken die ontsproten zijn aan de eigen creatieve geest.