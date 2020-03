Vier personeelsleden AZ Damiaan testen positief op corona en zitten in thuisisolatie Bart Boterman

17 maart 2020

12u02 184 Oostende In het Az Damiaanziekenhuis in Oostende zijn vier personeelsleden positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in een persbericht.

“Er zijn op maandag 16 maart vier artsen/medewerkers coronapositief gediagnosticeerd. Zij vertonen geen symptomen maar werden volgens de richtlijnen in thuisisolatie geplaatst”, zegt woordvoerder Kevin Mollet. “Andere medewerkers, patiënten en hun familie moeten zich geen zorgen maken. Mogelijk besmette patiënten worden onmiddellijk in quarantaine geplaatst thuis, of bij ziekenhuisopname in een aparte verblijfsafdeling die volledig afgesloten is van de afdelingen waar niet-besmette patiënten verblijven”, aldus de woordvoerder van het ziekenhuis. Op dit momenten verblijven ook zes personen in de corona-afdeling van het ziekenhuis.