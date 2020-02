Vier mensen zonder papieren opgepakt na auto-inbraak Bart Boterman

22 februari 2020

20u35 0 Oostende De politie van Oostende kon zondagmorgen rond 5.15 uur vier personen oppakken nadat ze probeerden in te breken in een auto. Het bleek om vier Algerijnen zonder papieren te gaan.

De feiten deden zich voor in de Van Dijckstraat. Een buurtbewoner had de politie gebeld toen hij de vier bezig zag. “Alle beschikbare patrouilles gingen ter plaatse. De mannen vluchtten weg bij het zien van de politie maar na opzoekingen zijn ze alsnog aangetroffen. De vier mannen, van Algerijnse nationaliteit, konden geen identiteitspapieren voorleggen en blijken allen illegaal in het land te verblijven”, zegt commissaris Franky Deckmyn. De vier werden opgesloten en ter beschikking gesteld voor de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op een uitwijzing.