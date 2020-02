Vier mensen naar ziekenhuis na hevige slaapkamerbrand in appartementsgebouw Bart Boterman

16 februari 2020

18u12 6 Oostende In de Sint-Amandsbergstraat in Mariakerke bij Oostende zijn zondagnamiddag vier mensen naar het ziekenhuis overgebracht na een slaapkamerbrand in een appartementsgebouw. De bewoonster van het appartement is er het ergst aan toe. De oorzaak is voorlopig onbekend.

De brandweer werd rond 17 uur opgeroepen. “Bij aankomst kwam er veel rook uit het gebouw. De brand woedde in de slaapkamer van een appartement op de gelijkvloerse verdieping. We hadden het vuur snel onder controle, maar de slaapkamer is uitgebrand. De bewoonster had zelf het appartement verlaten en stond verward op straat. De vrouw had behoorlijk wat rook binnengekregen en is met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt postoverste Michael Gonzales van de brandweer van Oostende.

De rook had zich verspreid door het gebouw. “Daarom zijn nog drie andere bewoners preventief naar het ziekenhuis overgebracht”, gaat Gonzeles verder. Het betreft allemaal mensen van bejaarde of middelbare leeftijd. Na ventilatie van gebouw en CO-metingen mochten de andere bewoners opnieuw naar binnen. “Het appartement waar de brand woedde, is voorlopig onbewoonbaar. Ook Fluvius komt ter plaatse om de elektriciteit uit te schakelen”, besluit kapitein Gonzales. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.