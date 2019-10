Vier mannen staan terecht voor brandstichtingen in garageboxen onder Mijnplein Siebe De Voogt

28 oktober 2019

15u33 3 Oostende Een 53-jarige Oostendenaar moet zich samen met drie andere mannen uit het daklozenmilieu voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor drie brandstichtingen in garageboxen onder het Mijnplein. Het gerecht meende Pascal M. ook te kunnen linken aan de brandstichting in de oude Vercamerschool, maar daarvoor werd hij buiten vervolging gesteld.

De ondergrondse parkeergarage aan het Mijnplein in Oostende werd in het voorjaar en de zomer van 2017 verschillende keren getroffen door een brand. Na een eerste brandstichting in een garagebox op 11 juni werd Pascal M. aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verbleef in de ruimte en wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Een maand later werd M. vrijgelaten, maar op 16 augustus kwam hij opnieuw in de problemen. Samen met Mike C. (43) uit Oostende stal hij uit een andere garagebox twee dozen met kledij. Kort nadien werd ook in die box brand gesticht. Twee dagen later was het opnieuw prijs in nog een derde garagebox.

Eerdere diefstallen

Na die laatste feiten konden M. en Middelkerkenaar Andy H. (38) in de boeien worden geslagen. Marcellin G. (48), een vierde betrokkene, ging zich later aangeven bij de politie. Pascal M. houdt tot vandaag vol dat hij geen brand stichtte in de garageboxen. Hij werd ook een tijdlang gelinkt aan twee brandstichtingen in de lege gebouwen van de voormalige Vercamerschool, maar werd daar door de raadkamer voor buiten vervolging gesteld. De man is geen onbekende voor het gerecht. Voor verschillende diefstallen, waaronder in de Vercamerschool, kreeg hij in het verleden al gevangenisstraffen van 40 maanden en 3 jaar. De zaak rond de brandstichtingen wordt op 27 januari gepleit.