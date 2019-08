Vier jongeren in de cel na slagen aan politie en schade aan combi Bart Boterman

16 augustus 2019

18u27 0 Oostende Aan het Kursaal in Oostende zijn in de nacht van donderdag op vrijdag enkele jongeren slaags geraakt met de politie. Enkele politiemensen raakten lichtgewond, een combi raakte beschadigd en vier personen werden gearresteerd.

Volgens de politie van Oostende waren de moeilijkheden al begonnen op een fuif en verplaatste zich dat naar de openbare weg. Het was rond 4.30 uur ‘s nachts en op dat moment liep de fuif Lust in de Lounge van het Kursaal op zijn einde. Verschillende jongeren gingen buiten met elkaar op de vuist en de gemoederen liepen hoog op. “Toen de politie aankwam, keerde een viertal zich tegen de politie en begonnen ze de omstaanders op te jutten. Enkele van onze politieambtenaren zijn lichtgewond geraakt en er is een patrouillewagen beschadigd. De vier betrokkenen, van tussen de 17 en 24 jaar, werden van hun vrijheid beroofd voor het verstoren van de openbare orde", aldus commissaris Franky Deckmyn. Ze krijgen een proces-verbaal voor onder andere slagen aan politie. Het incident krijgt mogelijk nog een gerechtelijk staartje.

De vier waren niet de enige die in de politiecel van Oostende belandden vrijdag. In de Lijsterbeslaan werd rond 8 uur ‘s morgens een 45-jarige vrouw opgepakt omdat ze voor overlast zorgde. Ze was onder invloed van verdovende middelen en bleek een gevaar voor zichzelf. Ook koppel van 27 en 35, dat kort dronken langs de Visserskaai rond 11.30 uur in de voormiddag, moest de roes uitslapen in het cellencomplex.