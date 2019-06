Vier jaar cel voor man die ex-vriendin jarenlang stalkte en uiteindelijk haar huis in brand stak Siebe De Voogt

13 juni 2019

14u31 2 Oostende Een 52-jarige Oostendenaar heeft vier jaar cel gekregen voor de jarenlange belaging van zijn ex-vriendin. Filip S. stak een jaar geleden uiteindelijk haar woning in brand. De vrouw ontsnapte aan de dood, want was kort voor de brandstichting naar de Ardennen gevlucht. In totaal kende de rechtbank haar en haar verzekeraar zo’n 65.000 euro schadevergoeding toe.

“Alles wat ik opgebouwd heb, is weg door jou.” N.V. barstte vorige maand in tranen uit in de rechtszaal, toen ze oog in oog stond met haar ex-partner Filip S. De vrouw leerde de man in het voorjaar van 2015 kennen via een datingsite. Na enkele afspraakjes begonnen de twee een relatie. “Alles leek vlot te verlopen tot mijn cliënte met hem ging samenwonen”, pleitte de advocaat van N.V. “Toen kwam zijn ware karakter naar boven: dominant en agressief.”

Militaire wijze

De Oostendse vrouw besloot in december 2015 een punt te zetten achter de relatie. S. begon haar meteen te belagen en te bedreigen. V. diende bij de politie verschillende klachten in, maar besloot in de loop van 2016 om haar ex toch nog een kans te geven. Op 29 april vorig jaar kwam het tot een definitieve breuk. Meteen nam Filip S. zijn oude gewoontes weer op. Hij bestookte N.V. met sms’jes en ongewenste bezoekjes. “Het slachtoffer veranderde van gsmnummer, maar beklaagde begon haar op haast militaire wijze op te sporen”, vertelde de procureur. “Hij volgde haar kilometerslang met zijn wagen en stond plots voor haar woning of die van haar zus.”

Brandstichting

In mei vorig jaar ontspoorde de situatie helemaal, toen Filip S. te horen kreeg dat zijn ex een nieuwe vriend had. Hij bedreigde de man met de dood en gaf hem op 21 mei zelfs een elleboogstoot. Die dag dreigde hij er ook mee om de woning van N.V. in brand te steken. In de nacht van 1 op 2 juni voerde hij z’n dreigement ook effectief uit. Het slachtoffer was op dat moment gelukkig ondergedoken in de Ardennen. “Ze ontsnapte zo volgens de branddeskundige aan de dood”, stelde de procureur. S. goot een busje benzine door de gleuf van de brievenbus van zijn ex en stak het goedje in brand. De woning langs de Duivenhokstraat liep zware brandschade op en werd onbewoonbaar verklaard.

Vier jaar cel

Filip S. werd in aanvankelijk voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter, omdat er te weinig bewijzen waren in zijn richting. Zijn goede vriend Bart K. (33) uit Oudenburg had hem immers een alibi verschaft, dat later vals bleek te zijn. Pas vier maanden later, op 17 oktober, bekende de Oostendenaar. De man kreeg donderdagmorgen een effectieve celstraf van vier jaar. Volgens zijn advocaat voelde hij zich gekwetst. “Hij zat diep door de breuk en had op dat moment nood aan de raad van een goede vriend. Die kreeg hij echter niet.” Volgens het openbaar ministerie zou Bart K. het brein geweest zijn achter het plan van de brandstichting. De rechter sprak hem echter vrij, omdat er teveel twijfel bestond over zijn schuld. Aan het slachtoffer en haar verzekeraar kende ze ongeveer 65.000 euro schadevergoeding toe.