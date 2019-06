Vier jaar cel voor man die ermee dreigde z’n ex te overgieten met zuur en geladen wapen tegen haar hoofd zette Siebe De Voogt

20 juni 2019

13u46 2 Oostende Een 36-jarige Algerijn uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank vier jaar cel gekregen voor de hardnekkige belaging en bedreiging van z’n ex-vriendin. Naim A. dreigde ermee haar te overgieten met zuur en zette de vrouw zelfs een geladen wapen tegen het hoofd.

Het slachtoffer leerde de dertiger in 2014 kennen. De twee hadden drie jaar lang een relatie, waarin V.L. al klappen zou gekregen hebben. Eind 2017 kwam het tot een relatiebreuk. De beslissing van V.L. om bij hem weg te gaan, deed Naim A. compleet ontsporen. “Beklaagde ziet mijn cliënte nog steeds als zijn vrouw en vindt dat hij het recht heeft om op haar te timmeren”, pleitte haar advocaat Koen Stubbe.

Zuur

Volgens de burgerlijke partij kon A. niet verkroppen dat zijn ex een nieuwe vriend had leren kennen. In de zomer van 2018 stichtte hij een brandje aan de voordeur van haar appartement, weliswaar zonder grote gevolgen. Op 9 januari ging hij helemaal over de rooie. Een getuige zag hoe A. zijn ex-vriendin aan haar haar de lift uitsleurde. Hij deelde klappen uit en plaatste zelfs een geladen wapen tegen haar hoofd. De dagen na het incident bleef A. het slachtoffer bestoken met doodsbedreigingen. Via Facebook dreigde hij ermee V.L. te overgieten met zuur. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, stuurde de man zelfs foto’s van slachtoffers van zuurgooiers mee.

Op 14 januari sloeg de politie de Algerijn in de boeien. De man liet zich niet zomaar inrekenen en probeerde te ontsnappen uit het politiecommissariaat. Dat mislukte echter faliekant. A. bleef haperen aan een balustrade en maakte een val van vier meter. Zijn advocate Nadia Lorenzetti betwistte vorige week dat haar cliënt brand stichtte en zijn ex bedreigde met een geladen wapen. Toch achtte de rechter donderdagmorgen alle feiten bewezen. Aan het slachtoffer kende ze een schadevergoeding van 3.000 euro toe.