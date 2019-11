Vier illegalen opgepakt Bart Boterman

18 november 2019

19u04 0 Oostende De politie van Oostende pakte donderdagmorgen vier vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten op.

Rond 7.30 werd een man van 43 zonder geld of identiteitskaart op de trein aangetroffen. Hij werd opgepakt in het station van Oostende. Rond 10.30 uur trof een patrouilles drie mannen zonder papieren aan in een leegstaand pand in de Lariksenlaan. Allen werden overgemaakt aan Dienst Vreemdelingenzaken. Die beslist of ze al dan niet het grondgebied moeten verlaten, in aanmerking komen voor asiel of naar een gesloten centrum moeten.