Vier illegalen aangetroffen in kraakpand Mathias Mariën

17 augustus 2019

19u37 0 Oostende De politie van Oostende heeft zaterdagmiddag vier illegalen aangetroffen in een kraakpand langs de Moerasstraat.

De politie kreeg even na de middag een melding van krakers binnen. Ter plaatse konden vier personen aangetroffen worden dewelke illegaal in ons land verblijven. Eén van de illegalen had een grote hoeveelheid marihuana bij zich. Een gerechtelijk onderzoek werd opgestart en de illegalen werden aan de dienst vreemdelingenzaken overgedragen.