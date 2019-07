Vier dronkaards ter ontnuchtering in de cel Bart Boterman

04 juli 2019

18u22 0 Oostende In Oostende had de politie woensdagavond aardig wat werk met gevallen van openbare dronkenschap en overlast. Vier personen werden opgesloten in de politiecel ter ontnuchtering.

Euphrosina Beernaertstraat trof de politie rond 21 uur naar eigen zeggen een vast klant aan. De 41-jarige man uit Nieuwpoort was opnieuw stomdronken en zorgde voor overlast. Anderhalf uur eerder werd een 36-jarige Oostendse opgepakt in de Rietstraat omdat ze dronken over straat liep. In de Plakkersstraat, rond 23.30 uur, kwam de politie dan weer tussenbeide voor een dronken 54-jarige Oostendenaar die de straat opzette. Ten slotte was een 26-jarige Oostendenaar nog vandalisme aan het plegen in de Kleine Weststraat. Allen kregen naast hun celbezoek ook een proces-verbaal.