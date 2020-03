Vier daklozen krijgen tot 3 jaar cel voor brandstichtingen onder Mijnplein Siebe De Voogt

09 maart 2020

Vier daklozen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 3 jaar gekregen voor verschillende brandstichtingen in de parkeergarage onder het Mijnplein in Oostende. Het viertal bleef tot op het proces halsstarrig ontkennen dat ze opzettelijk brand hadden gesticht.

De ondergrondse parkeergarage aan het Mijnplein in Oostende werd in het voorjaar en de zomer van 2017 verschillende keren getroffen door een brand. Na een eerste brandstichting in een garagebox op 11 juni werd Pascal M. (53) aangehouden door de onderzoeksrechter. De toegesnelde brandweer trof hem aan met zwarte handen en een getuige verklaarde hoe hij hem kaarsen had zien aansteken in de garagebox. Een maand later werd M. vrijgelaten, maar op 16 augustus kwam hij opnieuw in de problemen. Samen met Mike C. (43) uit Oostende stal hij uit een andere garagebox twee dozen met kledij. Kort nadien werd ook in die box brand gesticht.

Twee dagen later was het opnieuw prijs in nog een derde garagebox. Na die laatste feiten konden M. en Middelkerkenaar Andy H. (38) in de boeien worden geslagen. Marcellin G. (48), een vierde betrokkene, ging zich later aangeven bij de politie. Pascal M. bleef op het proces vorige maand zijn onschuld uitschreeuwen. De rechter sprak hem vrij voor de brandstichting van 11 juni, maar achtte hem wel schuldig aan de overige feiten. Hij hield rekening met het feit dat M. voor de diefstal uit de garagebox al 40 maanden cel kreeg. Voor de brandstichting kreeg de dakloze man daar nog eens 8 maanden gevangenisstraf bovenop. Marcellin G. en Andy H. kregen voor hun betrokkenheid 3 jaar cel. Bij het bepalen van de straf voor Mike C. hield de rechter eveneens rekening met een eerder vonnis. C. kreeg daar nog eens 2 jaar cel bij. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal voorlopig 15.000 euro schadevergoeding toegekend.