Vier auto-eigenaars slachtoffer van inbraak Bart Boterman

30 juni 2019

19u47 0 Oostende In Oostende is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in minstens vier geparkeerde voertuigen. Dat meldt de lokale politie van Oostende.

De eerste melding kwam rond 9 uur uit de Kaaistraat. Het raam van een Skoda van een 46-jarige Oostendse vrouw was ingeslagen. In de auto lagen geen waardevolle spullen dus bleef de buit gering. Een uurtje later deed een 70-jarige Oostendenaar aangifte, er werd ingebroken in zijn Lancia in de Elisabethlaan maar ook daar vertrokken de dieven met lege handen. Een 52-jarige vrouw uit de Steensedijk had minder geluk. Uit haar Audi A4 Cabrio bleken de boorddocumenten gestolen, merkte ze rond 11 uur. Ook een Bruggeling die zijn Peugeot had geparkeerd in Stokkellaan kreeg te maken met een inbraak. Bij hem werden zijn gsm en gelijkvormigheidsattest gestolen, merkte hij rond 14 uur.

Of de feiten gelinkt zijn, is niet bekend. Er is volgens de politie voorlopig geen verdachte. Op de Zeedijk in Mariakerke werd overigens nog ingebroken in een gemeenschappelijke garage door de poort te forceren. Het nadeel betrof een fiets en alcoholische dranken.