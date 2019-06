VIDEO. Verschroeiende hitte? Zomerbar Ostend Sea P’lace pakt uit met... schaatspiste Leen Belpaeme

28 juni 2019

18u01 0 Oostende Ostend Sea P’lace, de zomerbar aan de Bagatelle met zicht op de Oostendse Hippodroom, pakt dit jaar uit met een originele activiteit: een schaatspiste. Bezoekers krijgen zelfs een zonnebril tegen de weerkaatsing van het zonlicht. Het gaat om een kunstmatige piste die geen energie verbruikt.

Met zicht op de Hippodroom heeft Ostend Sea P’lace een prachtige locatie voor een zomerbar. Net als vorig jaar worden hier drankjes en tapas geserveerd. Nieuw dit jaar is echter dat er ook heel wat animatie is voor gezinnen. Er is een aparte zone met hangmatten, en er komt een springkasteel en een waterglijbaan zodat kinderen zich kunnen bezighouden terwijl ouders rustig genieten. Er is ook gedacht aan een meer originele activiteit: een ijspiste. Klimaatactivisten hoeven niets te vrezen, het gaat om een kunstmatige piste die geen energie verbruikt. “We werken hiervoor samen met Glice”, vertelt Olivier Dedrie van Ostend Sea P’Lace. Het systeem werd nog nooit gebruikt in België. “Glice is invoerder van dit type schaatsbanen en wil het systeem verder uitrollen in België. We vonden het een leuk idee om mensen hier al te laten voorproeven.”

5 euro voor halfuur

Mensen kunnen schaatsen huren. Je betaalt 5 euro voor een halfuur. Daarnaast zijn er ook twee banen voor ijsstokschieten, een soort curling. De baan werd ontwikkeld door een hockeyspeler die zelf een oplossing zocht om in de zomer te kunnen spelen. “Vroeger bestonden al soortgelijke systemen, maar die waren niet goed genoeg. Nu werd gezocht naar het juiste materiaal om de beste glijmogelijkheden te creëren. Het is heel milieuvriendelijk omdat er geen energie aan te pas komt. De panelen hebben ook een levensduur van 20 jaar en worden daarna gerecycleerd”, licht Dieter Sergeant toe, die hoopt om meer steden te overtuigen om de ijspiste te plaatsen.

De summer bar organiseert deze zomer ook heel wat activiteiten. “Er zijn club nights, barbecue-avonden, foodtrucks. We mikken op verschillende doelgroepen. Zo kunnen mensen hier uitgaan, maar op zondag is er telkens de familiedag met elke keer een ander thema.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) haalde even zijn beste schaatskunsten uit om de schaatspiste te testen. Na enkele testbeurten lukte het wonderwel om de schaatsbaan over te steken.