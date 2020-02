VIDEO. Storm Ciara beukt ongemeen hard in op de stranden en zorgt voor zandkliffen tot 2 meter hoog Bart Boterman

10 februari 2020

13u44 23 Oostende Storm Ciara raast nog de hele dag verder en beukt ongemeen hard in op de stranden. Op verschillende plaatsen aan de kust zijn daardoor opnieuw zandkliffen ontstaan, soms wel tot twee meter hoog zoals in Mariakerke bij Oostende.

Het springtij van maandagmiddag in combinatie met de strakke westenwind doet het opgehoogde zand op de stranden wegbreken. Miljoenen kubieke meters opgespoten zand spoelt zo opnieuw de zee in. Elk jaar investeert de Vlaamse overheid honderden duizenden euro’s in het ophogen van het strand voor kustbescherming en toerisme. De kliffen leveren mooie beelden op voor wandelaars, maar zijn ook gevaarlijk. Wie te dicht bij de rand komt te staan, kan immers meegesleurd worden als een klif wegbreekt. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zullen de kliffen terug genivelleerd worden met bulldozers uit veiligheidsoverwegingen.