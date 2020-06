VIDEO. Rockers van BRLRS laten stevige videoclip op de wereld los Timmy Van Assche

19 juni 2020

12u39 0 Oostende De Oostendse band BRLRS laat een eerste videoclip op de wereld los gekoppeld aan de single ‘The door’. De productie is in handen van Stijn Geenen en ZMo Productions, die de begingeneriek van Iedereen Beroemd heeft gemaakt.

Een van dé lokale bands van het ogenblik is ongetwijfeld BRLRS - spreek uit als ‘brielers’. David Ponette, Olivier Verniers, David Oto’o Samba en Bruno Piers brengen stevige rock die ook als ‘zandpunk’ wordt omschreven. Een week voor de lockdown van start ging, stelden ze nog hun nieuwste plaat ‘Aspirin’ voor in volle muziekclub De Zwerver in Leffinge. Om de plaat te promoten, werd in februari al een videoclip opgenomen voor de song ‘The door’. Nu wordt het knappe eindresultaat op de wereld losgelaten: veel rook, een Oostendse vloek en schitterende gitaar- en drumsolo zullen de liefhebbers kunnen bekoren.

“De opnames duurden drie dagen en we hadden ook af te rekenen met stormachtig weer”, vertelt zanger Olivier ‘Olly’ Verniers. “Zo gingen we onder meer filmen bij de Atlantikwall in Raversijde. Enkele bevriende re-enactors kwamen daar flink uitgedost aandraven met keurige soldatenuniformen. Ook de Americanfootballspelers van Ostend Pirates maken hun opwachting in de clip. Het is de eerste keer dat we een echte videoclip naar buiten brengen. Eerder hadden we al een livevideo over de opnames van onze plaat Aspirin uitgebracht, maar dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk.”

ZMo Productions, die de clip vorm heeft gegeven, is bekend als maker van de begingeneriek van Iedereen Beroemd, het populaire televisieprogramma op Eén.