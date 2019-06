VIDEO: Redders klaar voor het zomerseizoen. Vanaf morgen in elke kustgemeente opnieuw zeker één redderspost Leen Belpaeme

14 juni 2019

12u56 0 Oostende Vanaf 15 juni is het zomerseizoen aan de kust officieel geopend. De kustgemeenten leveren een extra inspanning en voorzien vanaf 15 juni minstens één geopende redderspost per gemeente. Zo kan je vanaf morgen in je favoriete badstad terecht om een veilige duik in het water te nemen.

Vorig jaar kwamen de redders 412 keer tussen voor baders en watersporters in moeilijkheden. Daarnaast vervulden ze ook een belangrijke rol voor 1708 verloren gelopen kinderen. “Wij zijn het eerste aanspreekpunt van de toeristen op het strand. Een onmisbare schakel”, vertelt secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) An Beun. De redders zetten vooral in op preventie. “Via diverse campagnes maken we de strandbezoekers ervan bewust dat ze in eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een geslaagde en veilige strandvakantie.” Er worden opnieuw 750.000 gratis polsbandjes uitgedeeld aan de kust om verloren gelopen kindjes snel terug naar hun ouders te kunnen brengen. Dit jaar zijn ze voorzien van een afbeelding van Samson of Bumba. Om de bandjes extra aantrekkelijk te maken voor de kinderen en hun ouders bevatten ze, net als vorig jaar, op de achterzijde een verwijzing naar de website www.kust.promo. Hier bieden handelaars aan de kust een leuk voordeel of korting aan kinderen die zich met een polsbandje aanbieden in de zaak. “De belofte van een gratis ijsje of een gadget dient als extra motivatie om de bandjes te dragen", licht An Beun toe.

Er worden dit jaar ook opnieuw gratis afvalzakjes uitgedeeld om bezoekers aan te sporen om het strand proper achter te laten. Vanaf 1 juli gaan alle 82 reddersposten verspreid over 34 kilometer strand open van 10.30 tot 18.30 uur. Wie vooraf al eens naar het strand wil kan via www.ikwv.be/locaties per gemeente nagaan welke posten al bemand zijn.