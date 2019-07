VIDEO. Pianomuziek vult stationshal van Oostende Leen Belpaeme

08 juli 2019

16u01 5 Oostende U zag of hoorde het misschien al, maar in het station van Oostende staat momenteel een piano waarop reizigers hun talent kunnen tonen. Wie er op speelt en een filmpje deelt op sociale media maakt kans op een tienrittenkaart.

Afgelopen weekend kwam Dries Vienne speciaal naar het station om op de piano te spelen en reizigers te trakteren op live muziek. Hij was duidelijk niet gehaast en dan ook niet zomaar een passant. “Ik speel al zo’n 10 jaar piano. Ik ben een en autodidact. Ik heb wel een geschiedenis met viool”, vertelt de Oostendenaar. “Ik woon hier niet zover van. Ik vond het fantastisch dat er hier een piano staat en wou eens komen spelen voor ik straks naar een optreden ga. Ik doe het puur voor de lol, want ik wist eigenlijk niet dat er een wedstrijd aan verbonden was”, zegt Dries. Hij speelt wel vaker in het openbaar. “Ik vond het ook fantastisch toen er een piano in het winkelcentrum stond, maar die heeft het niet lang uitgehouden. Drie jaar geleden stond er ook al eens één in Brugge. Toen kwamen we elke dag samen met muzikanten om te spelen. Dit is alvast een heel goede piano.” De akoestiek in de ruime stationshal is wel speciaal. “Het is anders, maar als je ermee werkt laat het je toe om dingen te doen die anders niet kunnen.” De muziek zorgde er alvast voor dat voorbijgangers en reizigers bleven stilstaan en luisteren. “Het is wel leuk dat mensen even blijven staan. Elk genre heeft zo zijn publiek.”

De piano blijft tot 24 juli staan in Oostende en reist dan door naar Brugge. Als je met je pianoconcert het meeste likes verzamelt op de facebookpagina van de NMBS, win je een tienrittenkaart. Op het einde van de rondreis wordt de hoofdprijs uitgereikt. De winnaars uit elk station nemen het dan tegen elkaar op voor een draagbare piano.