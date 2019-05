VIDEO. John Crombez (sp.a) omstuwd door camera’s in stembureau Leen Belpaeme

26 mei 2019

10u26 33 Oostende Sp.a-voorzitter John Crombez ging deze ochtend stemmen in GO Basisschool Vermeylen in Oostende. Verschillende cameraploegen volgden hem op de voet.

Crombez ging stemmen samen met zijn vrouw en dochter Babette. Hij blikte nog even terug op de campagne. “We hebben heel wat mensen bereikt. We merken dat heel wat mensen kwaad zijn over het gevoerde beleid. We hebben in West-Vlaanderen nog nooit zo hard campagne gevoerd met heel veel direct contact. Het is over de juiste thema’s gegaan, zoals de pensioenen. Het is nu aan de kiezer”, zegt Crombez. Naar de avond op zal de spanning pas stijgen bij de socialist. “Het is nu een paar uur gewoon wachten. Ik ga nog wat gaan lopen, ik heb dat te weinig kunnen doen in de voorbije maanden. Het is nu toch wachten en dan spreken we vanmiddag nog af met enkele kandidaten. Daarna vertrekken we naar Brussel. Tegen dat ik in daar ben zouden de eerst indicaties moeten binnenkomen en dat moeten we die cijfers analyseren.”