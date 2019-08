VIDEO. Hulde aan voormalige ASO-spelers die 50 jaar geleden topvoetbal naar Oostende brachten Timmy Van Assche

23 augustus 2019

17u13 1 Oostende Vijftig jaar geleden promoveerde het toenmalige AS Oostende naar de eerste voetbalklasse. Daarmee zag Oostende voor het eerst voetbal op het hoogste nationale niveau. KVO, in 1981 ontstaan door een fusie van AS en VG Oostende, brengt nu hulde aan die verjaardag.

De promotie van ASO naar eerste klasse gebeurde na een 2-1 zege tegen Antwerp. De allereerste thuismatch in de eerste klasse was een 0-2 nederlaag tegen Union op 7 september 1969. Maar liefst 9.000 fans woonden de match bij. ‘Den As’ zou op het einde van dat seizoen opnieuw degraderen. Enkele jaren later promoveerde het echter opnieuw om het dan drie opeenvolgende seizoenen uit te houden in eerste klasse. “Om onze ‘Summer of ‘69' te herdenken, nodigen we de spelers van toen uit op de wedstrijd tegen KV Mechelen”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Paul Vranken, Willy Desmit, Pierre Havermaet, Roger De Jonghe en Freddy Qvick bevestigden alvast hun komst. Zij worden een kwartier vóór de wedstrijd gehuldigd op het veld.” Spelers als Albert ‘Berten’ Verschelde, Frans Cuyvers en Chris Desmet en trainer Lucien Masyn zijn helaas al overleden. Toenmalig doelman én aanvoerder Paul Vranken zal de aftrap geven, samen met toenmalig bestuurslid en latere voorzitter René Menu. KVO lanceert alvast een video met authentieke beelden en commentaar van Vranken.