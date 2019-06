VIDEO. Goed nieuws: eitjes komen tóch uit nadat kwajongens er mee gooiden op broedeiland Timmy Van Assche

03 juni 2019

11u13 6 Oostende In het Vogelopvangcentrum is de week begonnen met hoopgevend nieuws. Twee kuikens zijn alsnog uit hun ei gebroken nadat twee jongeren vorige week met de eieren hadden gegooid op de broedeilanden in de Oostendse Spuikom.

Op de broedeilanden in de Oostendse Spuikom broeden momenteel tal van koppels kokmeeuwen, visdieven, scholeksters en andere grondbroeders. Vorige week zondag werd deze kolonie bruut verstoord door twee personen die naar een van de broedeilanden zwommen en daar met kuikens en eieren gooiden. Van de daders is nog geen spoor.

Vijf kuikens van kokmeeuwen werden toen gered en verblijven momenteel in het Vogelopvangcentrum in de Nieuwpoortsesteenweg. Daarnaast werden ook twee eieren binnengebracht. Nu kwamen de twee jonge scholeksters onverwacht toch uit het ei. Nochtans werd verwacht dat ze het niet gingen overleven. Toch hield het Vogelopvangcentrum er de moed in - met succes. “We stopten de eieren in een couveuse. We hadden namelijk nog andere eieren in de couveuse gestopt in het kader van een onderzoeksproject. Opeens hoorden we gepiep en bleken de geredde eieren ook uit te komen. Ongelooflijk! Zo zie je maar dat je de moed niet mag opgeven", vertelt centrumdirecteur Claude Velter. “Het opkweken zal nog een heel precisiewerkje worden, onder meer met speciale voeding: diverse soorten wormen, insecten en heel veel geduld”, laat het centrum nog weten.