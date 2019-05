VIDEO. “Eerst stemmen, dan eentje drinken met vrienden”: Bart Tommelein (Open Vld) verschijnt ontspannen in stemlokaal Leen Belpaeme

26 mei 2019

12u06 0 Oostende Een uurtje na John Crombez (sp.a) bracht ook Bart Tommelein (Open Vld) zijn stem uit in de Go Basisschool Vermeylen. Hij bevestigde er opnieuw dat hij sowieso burgemeester van Oostende blijft en geen minister zal worden.

Bart Tommelein verscheen ontspannen met zijn gezin aan het stembureau. “Ik ben vanmorgen al gaan stemmen met mijn papa en hier stem ik twee keer. Eerst voor mezelf en dan nog voor een vriendin. Ik ga nu nog even naar mijn stamcafé De Vlasschaard in Stene om iets te drinken met mijn fietsvrienden. Daarna vertrek ik naar Brussel om de resultaten af te wachten samen met mijn partijgenoten.” Hij hoopt dat er snel een regering kan gevormd worden zowel op Vlaams als op federaal niveau, al zal Tommelein zelf niet meer in een regering stappen. “Ik blijf burgemeester van Oostende. Ik heb dat beloofd aan de Oostendenaars en ik hou mij aan mijn woord. Ik wil wel parlementslid worden om daar nog mijn rol te spelen en ik hoop vanuit de meerderheid.”