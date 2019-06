VIDEO. Dierenasiel doet oproep voor aanvang zomervakantie: “Huisdieren zijn geen speelgoed, ‘bezint eer ge begint’” Timmy Van Assche

19 juni 2019

18u11 0 Oostende De vakantieperiode is in aantocht en dat is meestal het begin van een drukke periode bij dierenasiel het Blauwe Kruis. “In de vakantieperiode worden massaal dieren afgestaan. Daarom blijven we erop aandringen: denk goed na voor je een hond of kat in huis neemt", roept asielvoorzitter Fabrice Goffin op.

Met gemiddeld 200 honden en 400 katten per jaar is het eigenlijk continu druk bij het dierenasiel in de Cederdreef. Maar de vakantieperiode is tegelijk een piekmoment in de werking. “De meest voorkomende reden van afstand is een vakantie waarbij geen opvang voor hond of kat werd gevonden. Op een bepaald moment zien eigenaars hun dier als een object en obstakel die hun vakantie in de weg staat”, zucht Goffin. “Een dier afstaan is een bijzonder ingrijpend moment, zowel voor mens als dier. Het dierenasiel van Oostende heeft met een korte film, een dergelijk moment in beeld gebracht.”

“Wekelijks worden in het Oostends dierenasiel honden en katten afgestaan”, vervolgt de voorzitter. “Het is een verschrikkelijk moment waar mensen maar ook dieren onder lijden. De stress die hiermee gepaard gaat is onbeschrijflijk. Dit is de reden waarom wij dit in beeld willen brengen. De bedroefdheid bij mensen kan al na enkele minuten voorbij zijn, maar de impact op dieren zal weken tot maanden aanhouden. Sommige dieren halen het zelfs niet en laten zich bewust doodgaan.” Goffin doet daarom een oproep. “Stop met huisdieren als speelgoed te zien. Je moet goed nadenken vooraleer je de knoop doorhakt om een hond of kat in huis te halen. Zomaar een puppy of kitten kopen als kerst- of verjaardagsgeschenk is geen goed idee. Heel veel factoren - kost, plaats, flexibiliteit - dienen overwogen te worden. ‘Bezint eer ge begint’, een huisdier kies je niet voor even.”

Het Blauwe Kruis van de Kust telt 45 opvangplaatsen voor honden, meer dan 100 opvangplaatsen voor katten en een team van acht vaste medewerkers, vijftig actieve vrijwilligers en 500 leden. In 2016 lanceerde het Blauwe Kruis van de Kust de actie om elektrische shockbanden in België te laten verbieden. In 2017 volgde het project ‘Hitte Brigades’, waarbij vrijwilligers geparkeerde auto’s controleren om achtergelaten dieren op te sporen.