VIDEO. Bestuurder slipt, botst tegen gevel en pleegt vluchtmisdrijf Bart Boterman

12 november 2019

22u58 5 Oostende Er zijn opvallende beelden vanuit de Leffingestraat in Oostende opgedoken op de sociale media. Een bestuurder slipt, rijdt tegen de gevel van een gebouw en pleegt vervolgens vluchtmisdrijf.

Het incident dateert van afgelopen vrijdag rond 19.30 uur, in regenachtige omstandigheden. Na de aanrijding sloeg het voertuig de Frère Orbanstraat in. De persoon aan het stuur mag van geluk spreken dat zijn of haar lichte vrachtauto niet volledig binnenreed in architectenbureau Vandecasteele en Vanhooren. Toch is er behoorlijke schade aan de achterkant van het gebouw, met ingang op het Vlaams Plein. Zaakvoerder Kris Vandecasteele raamt de schade zelfs op zo'n 10.000 euro. Hij deed aangifte bij de politie. Wie nuttige informatie heeft, kan de politie van Oostende bereiken op 059/70.11.11.