Vesparijders krijgen 1.000 euro in Oostenrijk in de laatste rechte lijn van een rit van 8000 kilometer voor de MUG-heli Leen Belpaeme

17 juni 2019

11u17 0 Oostende Tijdens The Alp Days, een jaarlijks Vespatreffen in de Oostenrijkse Alpen kregen Marc Dedulle en Michel Boschloos van de Gistelse vzw Vespa for Life 1.000 euro voor hun actie ten voordele van de MUG-helikopter.

Drie goede doelen kregen uit handen van organisator Franz Schmalzl tijdens The Alp Days elk een cheque van maar liefst 1.000 euro overhandigd. Zo ook Marc Dedulle en Michel Boschloos van de Gistelse vzw Vespa for Life. Ze zullen dit bedrag integraal doorstorten aan de vzw achter de Brugse MUG-heli. De twee vertrokken op vrijdag 17 mei op een rit van 8.000 kilometer door tien Europese landen. “Voor we onze rit van 8.000 km aanvatten hadden we de organisatie van de Alp Days gecontacteerd met de vraag of we een flyer over Vespa for Life mochten verdelen via de goodie bag die elke deelnemer krijgt bij het registreren”, verklaart Marc Dedulle. “Blijkbaar had Franz wel enige sympathie voor onze actie want we mochten niet alleen onze flyer opsturen, we werden ook met logo vermeld als deelnemende club op de officiële affiche. Toen we zaterdag tijdens het afsluitende gala op het podium geroepen werden en daar nog eens duizend euro mochten in ontvangst mochten nemen waren we niet alleen verrast maar ook zeer dankbaar.”

De vesparijders wilden met hun actie inspelen op de generositeit en verzamelwoede in de Vespawereld. “We mikten ook op de samenhorigheid van de vele clubs en rijders die we op onze tienlandentocht zouden tegenkomen”, zegt Michel Boschloos. “Dat die generositeit zo groot zou zijn dat ook de organisatie van een internationaal treffen zijn steentje zou bijdragen, dat konden we ons bij ons vertrek uit Oostende op 17 mei echter niet voorstellen.” Op 20 juni ronden de heren hun rit van 8000 kilometer af.

Tijdens de Alp Days mocht de Oostendse Vespa Club, die met 25 van haar leden aanwezig was, trouwens een de prijs voor het mooiste logo in ontvangst nemen. “We baseerden ons logo op een oud VCO-logo uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw”, vertelt VCO-voorzitter Mnu Mommerency. “Het logo plaatst het wapenschild van de stad Oostende in een traditioneel Vespa-tandwiel, met op de achtergrond blauwgroene Noordzeegolven en onder het tandwiel de naam van de stad op een tricolore banier. Blijkbaar viel ons logo ook bij de jury in Zell am See enorm in de smaak want met meer dan 220 deelnemende clubs was de concurrentie niet gering”, zegt Mommerency.