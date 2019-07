Vespaclub bezoekt fabriek Piaggio in Pontedera, ‘geboorteplaats van de Vespa’ Leen Belpaeme

22 juli 2019

10u51 0 Oostende Een dertigtal leden van Vespa Club Oostende trekt momenteel door Italië. De scooterrijders werden ondermeer ontvangen op de geboorteplaats de Vespa: de fabriek en het museum van Piaggio in Pontedera.

“We waren met onze club al eerder in Italië, onder meer met een rondreis door de Abruzzen in 2017 en daarvoor in 2014 voor de Vespa World Days in Mantova”, licht VCO-voorzitter Manu Mommerency toe. “Het is de tweede keer dat we ontvangen worden door de mensen van Piaggio en de eigenlijke fabriek konden bezoeken. Er waren weliswaar strikte voorwaarden, zo mochten er binnen geen foto’s genomen worden. Velen beschouwen de Piaggiofabriek in Pontedera zowat als het heiligdom van de Vespawereld. We zijn dan ook heel fier dat we onze leden de kans konden bieden hier eens rond te lopen.”