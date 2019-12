Exclusief voor abonnees Vespa’s in kerstsfeer, en nog meer leuke tips voor het weekend Leen Belpaeme

19 december 2019

12u38 0

Kersthappening met 100 verlichte Vespa’s in Oostende

Op het Canadaplein in Oostende is er zaterdag een kersthappening ten voordele van De Lichtbaken. “We willen geld inzamelen, maar ook iets anders doen dan anders. We willen sfeer creëren en mensen samenbrengen. Dat is niet onbelangrijk in deze tijden van onverschilligheid”, licht Steve Declerck toe. Tijdens de kersthappening, die plaatsvindt van 12 tot 20 uur, wordt er heel wat animatie aangeboden door onder meer de band De Toâpe Geraapte en dameskoor Camerata. Ook de kerstman komt op bezoek. Ga op de foto met hem of neem leuke selfies. En ook de Vespaclub Oostende brengt een bezoekje aan de kersthappening met wel 100 verlichte Vespa’s.

