Vespa’s brengen (nog meer) kerstsfeer in de straten van Oostende Leen Belpaeme

22 december 2019

12u01 0 Oostende 150 verlichte vespa’s reden zaterdagavond door het centrum van Oostende. De bonte stoet met creatief aangeklede vespa’s én kleurrijke kerstmannen kreeg heel wat bekijks.

De deelnemers stopten langs verschillende kerstmarkten en de lichttunnel en werden er gretig gefotografeerd. Ze reden zelfs door het Leopoldpark waar heel wat volk verzameld was voor Winter in het Park. Onderweg reed Vespaclub Oostende ook langs de Lichtbaken om een cheque te overhandigen van maar liefst 3420 euro. De deelnemers aan de rit zorgden voor 1.710 euro, Kiwanis Noordzee verdubbelde dat bedrag. Het einde was voorzien op de Kersthappening op het Canadaplein dat georganiseerd werd door Brasserie Alfons, ook ten voordele van De Lichtbaken. Voorzitter Manu Mommerency was heel tevreden over deze editie. “Meer dan 150 deelnemers uit het ganse land zakten af naar Oostende, dat is een record. De sfeer was, dankzij de creativiteit van onze Vespisti, die hun Vespa’s en zichzelf opnieuw op en top in Kestsfeer gestoken hadden, fantastisch en ook de weergoden waren ons goed gezind. De respons van het publiek was zeer positief, hoewel we ons wel willen verontschuldigen bij de Oostendenaars voor het korte stukje file dat we veroorzaakt hebben.’ lacht Mommerency.