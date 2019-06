Vespa gestolen na werkdag Jelle Houwen

23 juni 2019

Een 47-jarige man uit Oudenburg kwam na een lange werkdag vrijdagavond voor een verrassing te staan aan het station van Oostende ter hoogte van de Natiënkaai. Hij had zijn Vespa gestald in de ondergrondse parking en was gaan werken. Toen hij rond 19 uur terugkeerde merkte hij op dat zijn motorfiets gestolen was. De politie stelde een pv op.