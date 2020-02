Vespa-actie brengt 3.000 euro op voor MUG-heli. Vesparijders willen goede doelen blijven steunen Leen Belpaeme

21 februari 2020

18u14 1 Oostende De actie Vespa for Life van Marc Dedulle en Michel Boschloos bracht 3.000 euro op. Een bedrag dat beide Vesparijders integraal schonken aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening dat de Brugse MUG-helikopter uitbaat.

De vesparijders zamelden het geld in door een maand of 8.000 kilometer lang door tien verschillende landen te rijden. Onderweg verkochten ze stickers en geborduurde logo’s. Ook in 2020 wil het duo geld inzamelen voor een goed doel. “We beraden ons nog over wie we zullen steunen, maar het staat vast dat we ook dit jaar actie zullen voeren voor een lokale maatschappelijk relevante organisatie”, zegt Dedulle, die meegeeft dat het net omwille van deze continuïteit is dat Vespa for Life als vzw werd opgevat. “Dit is niet vrijblijvend, er is een grote solidariteit in de Vespawereld aan de ene kant, en een grote nood aan fondsen op het terrein aan de andere kant. Als we zien hoeveel de simpele verkoop van stickers en patches op treffens in het laatje brengt, kunnen we niet anders dan onze acties verderzetten”, klinkt het ambitieus.

Wie Vespa for Life alsnog wil steunen of op de hoogte wil blijven van hun acties kan terecht op de website vespaforlife.eu en op Instagram en Facebook.