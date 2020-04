Vesaliusinstituut laat toekomstige leerlingen virtueel kennis maken met de school Leen Belpaeme

23 april 2020

Normaal gezien gooien scholen nu hun deuren open om geïnteresseerde leerlingen rond te leiden. Ook het Vesaliusinstituut had op 24 en 25 april een opendeur gepland, maar de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben daar anders over beslist.

De school wilde toekomstige leerlingen en ouders toch op een volwaardige manier laten kennis maken met het aanbod. “Gelukkig kunnen we als innoverende school rekenen op een professioneel team dat het lesgeven met eigentijdse werkvormen en media heel gewoon vindt. Hierdoor zijn we erin geslaagd om op heel korte termijn om te schakelen van een opendeur naar een virtuele opendeur. Dat betekent dat er een virtuele tour is uitgewerkt die de bezoekers in 360° meeneemt in de lokalen, labo’s, werk- en leefruimtes van onze school waarbij men de leerlingen aan het werk ziet. Er is ook een live chat op de website waar leerkrachten uitleg geven over bijzonderheden van ‘hun’ opleidingen en een telefoonteam staat klaar om bellers rechtstreeks te woord te staan”, Leen Van Overwaele toe voor het Vesaliusinstituut toe.

Geïnteresseerde leerlingen kunnen op vrijdag 24 tussen 17 en 20 uur en op zaterdag 25 april tussen 14 en 17 uur virtueel op bezoek komen in de school. Alle info via www.vesaliusinstituut.be